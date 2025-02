Iran: Katarischer Emir eingetroffen

Teheran. Der Emir von Katar , Scheich Tamim Bin Hamad Al Thani, ist am Mittwoch zu einem Staatsbesuch in Teheran eingetroffen. Neben Präsident Massud Peseschkian wird der Emir voraussichtlich auch Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Khamenei treffen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Irna soll es unter anderem um die Ausweitung der bilateralen Beziehungen gehen. Da Katar in der Vergangenheit wiederholt als Vermittler zwischen dem Iran und den USA agiert hat, spekulieren Beobachter, dass der Emir möglicherweise eine Botschaft von US-Präsident Donald Trump an Teheran überbringen werde. Außenminister Abbas Araghtschi hat die Vermittlerrolle weder bestätigt noch dementiert. Trump signalisierte Teheran jüngst Gesprächsbereitschaft. Khamenei, der in strategischen Fragen das letzte Wort hat, erteilte Verhandlungen mit den USA jedoch zunächst eine Absage. (dpa/jW)