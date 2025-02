»Budapest-Komplex«: Prozess gegen Hanna S.

München. Nach Angriffen auf mutmaßliche Teilnehmer des Neonazigroßevents »Tag der Ehre« im Februar 2023 in Budapest beginnt an diesem Mittwoch in München der Prozess gegen die Antifaschistin Hanna S. Die Bundesanwaltschaft wirft ihr versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung und die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vor. 24 Verhandlungstermine sind vorerst geplant, ein Urteil könnte Ende Juni fallen. Der Prozess ist ein weiteres Verfahren im sogenannten Budapest-Komplex. Die Verteidigung betont, dass die Anklage jeglicher Grundlage entbehre. Laut Mitteilung der Roten Hilfe handele es sich um »eine massive Kriminalisierungsoffensive«, deutsche Behörden würden dem ungarischen Regime bereitwillig Schützenhilfe leisten. (dpa/jW)