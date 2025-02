Mali und Marokko: Militärkommission tagt

Bamako. Das Ministerium für Verteidigung und Kriegsveteranen in Mali hat am Montag in Bamako eine marokkanische Militärdelegation empfangen, wie der Kurznachrichtendienst AES Info am Abend meldete. Anlass des Besuchs sei die erste Sitzung einer gemeinsamen Militärkommission beider Länder, auf der bis einschließlich Donnerstag unter dem gemeinsamen Vorsitz zweier Brigadegeneräle die bilaterale militärische Zusammenarbeit vertieft werden soll. Damit positioniert sich Mali insbesondere gegen seinen Nachbarn Algerien, dem es Unterstützung von Separatisten vorwirft, was Algier allerdings zurückweist. (jW)