Commerzbank mietet weiteren Wolkenkratzer

Frankfurt am Main. Der Commerzbank-Tower zählt zu den auffälligsten Bankentürmen in Frankfrut am Main, nun mietet Deutschlands zweitgrößte Privatbank ein neues Hochhaus dazu. für den neuen Central Business Tower (CBT) abgeschlossen, teilte die Commerzbank am Dienstag mit. Der Dax-Konzern mietet demnach ab 2028 mehrals 73.000 Quadratmeter auf 52 Etagen. (dpa/jW)