Nochmals weniger Wohnungen genehmigt

Wiesbaden. Im vergangenen Jahr ist in Deutschland der Bau von noch einmal weniger Wohnungen genehmigt worden, informierte das Statistische Bundesamt am Dienstag. Die Zahl von 215.900 Wohnungen markiert einen Tiefpunkt in der Statistik seit 2010, als die Behörden nur 187.600 Einheiten bewilligt hatten. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl 2024 um 43.700 Wohnungsbaugenehmigungen oder 16,8 Prozent laut Statistischem Bundesamt. Dem Bundesbauministerium zufolge würden aktuell rund 40 Prozent der genehmigten Wohnungen öffentlich gefördert. (dpa/jW)