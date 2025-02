Anzahl der Erwerbstätigen stagniert

Wiesbaden. Zum Jahresende ist die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland nur noch leicht auf 46,3 Millionen Menschen gestiegen. Das Statistische Bundesamt führt den Zuwachs um 156.000 Personen oder 0,3 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal laut dpa-Meldung vom Dienstag allein auf den zum Jahresende üblichen saisonalen Effekt am Arbeitsmarkt zurück. Darum bereinigt ergeben sich keine Veränderungen, weder zum Vorquartal noch zum Vorjahr. Zuwächse gab es im Schlussquartal 2024 ausschließlich in den Dienstleistungsbereichen. In Industrie, Bau und Landwirtschaft fielen Jobs weg. (dpa/jW)