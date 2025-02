Ifo: Migration erhöht Kriminalität nicht

Berlin. Ein steigender Anteil nichtdeutscher Staatsbürger in der BRD führt nicht zu einer höheren Kriminalitätsrate an den Zuzugsorten. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie des kapitalnahen Münchner Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung hervor. Grundlage ist demnach die Auswertung der Polizeilichen Kriminalstatistik für die Jahre 2018 bis 2023. »Wir finden keinen Zusammenhang zwischen einem steigenden Ausländeranteil in einem Kreis und der lokalen Kriminalitätsrate«, erklärte Ifo-Mitarbeiter Jean-Victor Alipour dazu. (Reuters/jW)