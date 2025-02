Abriss der Carolabrücke gestoppt

Dresden. Die Abrissarbeiten an der eingestürzten Dresdner Carolabrücke sind wegen weiterer Brüche in der Konstruktion vorerst eingestellt. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit Verweis auf die installierten Messysteme mit. Auch für die gerade wiederaufgenommene Binnenschiffahrt ist erneut Schluss. Die Durchfahrt unter dem Bauwerk wurde erst vor drei Wochen mit Einschränkungen für Schiffe freigegeben. Laut Helko Fröhner vom Wasserstraßen- und Schiffahrtsamt Elbe ist nun die Expertise des beauftragten Ingenieurbüros abzuwarten. (dpa/jW)