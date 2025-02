Selenskij verschiebt Besuch in Saudi-Arabien

Ankara. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat nach den Gesprächen des russischen Außenministers mit seinem US-Kollegen in Riad seinen Besuch in Saudi-Arabien verschoben. »Sie können besprechen, was sie wollen, aber es können keine Entscheidungen ohne die Ukraine getroffen werden, wie der Krieg in der Ukraine zu beendigen ist«, sagte er bei einer Pressekonferenz mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in Ankara am Dienstag. Mit Riad sei ein neuer Besuchstermin am 10. März vereinbart worden. (dpa/jW)