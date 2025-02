Dänemark will »massiv« aufrüsten

Kopenhagen. Dänemark will am Mittwoch Pläne für eine starke Aufrüstung seiner Armee bekanntgeben. »Wir müssen massiv aufrüsten, um Dänemark zu schützen«, sagte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Dienstag vor dem Parlament. Frederiksen gab zunächst keine Details zu den Aufrüstungsplänen bekannt, begründete diese aber mit der angeblichen Gefahr aus Russland. Wie der dänische Rundfunksender DR berichtete, will die Regierung einen Fonds in Höhe von 50 Milliarden Kronen (rund 6,7 Milliarden Euro) für zusätzliche Verteidigungsausgaben in den Jahren 2025 und 2026 einrichten. (AFP/jW)