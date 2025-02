Frankreich: Gaskraft statt Biomasse

Saint-Avold. Frankreich wird eines seiner beiden letzten Kohlekraftwerke im lothringischen Saint-Avold nahe Saarbrücken auf Gasbefeuerung statt auf Biomasse umstellen. Ein dafür nötiges Gesetz soll nach dem Willen von Wirtschaftsminister Éric Lombard Ende März vom Senat beschlossen werden, berichtete die Zeitung Les Échos am Sonntag abend. Die zunächst geplante Umstellung auf Biomasse wäre teurer als die Anpassung des Kraftwerks auf Gasbetrieb gewesen und hätte am Ende so viel wie der Bau eines komplett neuen Kraftwerks gekostet, hieß es zur Begründung. (dpa/jW)