Bundesbank: US-Zölle Risiko für Deutschland

Frankfurt am Main. Die Bundesbank warnt erneut vor schweren Schäden für die deutsche Wirtschaft, sollte US-Präsident Donald Trump seine Zolldrohungen aus dem Wahlkampf wahrmachen. Ein Abschottungskurs der USA unter Trump würde die »Exportnation Deutschland« besonders treffen und »erhebliche Risiken für das Wirtschaftswachstum« mit sich bringen, sagte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel am Montag in Frankfurt am Main. So könnte die deutsche Wirtschaftsleistung im Jahr 2027 nach Modellrechnungen um fast 1,5 Prozentpunkte niedriger ausfallen als bisher prognostiziert. (dpa/jW)