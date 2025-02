USA: Streit um Trumps Behördenumbau

Washington. Im Streit um den von US-Präsident Donald Trump angestrebten Personal- und Kostenabbau in den Behörden hat sich die US-Regierung erstmals an das Oberste Gericht des Landes gewandt. Um die Entlassung des Leiters einer für den Schutz von sogenannten Whistleblowern zuständigen Behörde durchzusetzen, reichte das Justizministerium am Sonntag (Ortszeit) einen Dringlichkeitsantrag beim Supreme Court ein. Mit dem Antrag ficht das Ministerium die Entscheidungen untergeordneter Instanzen an, welche die Entlassung des Behördenchefs Hampton Dellinger verhindert hatten. Dellinger leitet ein Amt, das über Missstände und Verfehlungen in Behörden berichtende Informanten vor Repressalien schützen soll, was offensichtlich von der neuen US-Regierung nicht gewünscht ist. (AFP/jW)