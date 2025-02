Israel: Truppen bleiben im Libanon

Beirut. Einen Tag vor Ablauf der Frist zum Abzug seiner Truppen aus dem Südlibanon hat Israel am Montag bestätigt, an fünf Orten im Nachbarland Armeeposten beizubehalten. »Wir müssen gegenwärtig an diesen Punkten bleiben, um israelische Bürger zu verteidigen«, sagte ein Militärsprecher. Die Standorte befänden sich in der Nähe israelischer Gemeinden, die wegen der Kriegssituation geräumt worden waren. Jetzt aber würden die Einwohner zurückkehren und bräuchten dazu Militärschutz. Die Hisbollah hatte am Sonntag erklärt, ab Dienstag würden im Libanon verbliebene israelische Soldaten als Besatzungstruppen eingestuft. Libanons Parlamentssprecher Nabih Berri hatte bereits am Donnerstag israelische Pläne zur Beibehaltung der Posten abgelehnt. Am Montag meldete die israelische Armee zudem, im Süden Libanons den Hamas-Kommandanten Mohammed Schahin getötet zu haben. (Reuters/jW)