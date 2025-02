Tchibo: Berufung bei Kaffeestreit

Düsseldorf. Nach der Niederlage im Kaffeepreisstreit will der Tchibo-Konzern gegen ein Urteil des Landgerichts Düsseldorf in Berufung gehen, wie dpa am Montag meldete. Das Gericht hatte im Januar eine Unterlassungsklage des Kaffeehändlers gegen den Discounter Aldi Süd abgewiesen. Tchibo hatte Aldi Süd mit Verweis auf das Kartell- und Wettbewerbsrecht vorgeworfen, seit Ende 2023 Kaffee seiner Eigenmarke unter den Herstellungskosten anzubieten. Das wollte Tchibo verbieten lassen. Laut einer Gerichtssprecherin war die Klage nicht begründet und das Vorgehen von Aldi Süd kaufmännisch vertretbar. (dpa/jW).