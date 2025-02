Ifo: Weniger Klagen über Fachkräftemangel

München. Laut einer Umfrage des Ifo-Instituts nehmen Unternehmen in der BRD den Fachkräftemangel aktuell etwas weniger stark wahr, so der Ifo-Forscher Klaus Wohlrabe am Montag. So geben 28,3 Prozent der Firmen an, sie bekämen zu wenig qualifizierte Arbeitskräfte, nach 31,9 Prozent im Oktober. Da die schwache Konjunktur die Fachkräftenachfrage dämpft, gehe der Arbeitskräftebedarf leicht zurück, erklärte Wohlrabe. Allerdings ist das Defizit in anderen Branchen, wie dem Dienstleistungsbereich zum Beispiel, höher. Hier geben laut Ifo 35,1 Prozent der Unternehmen an, Schwierigkeiten bei der Deckung des Beschäftigtenbedarfs zu haben. (AFP/jW)