SPD-Wahlkampfbus brennt

Büchen. Ein Wahlkampfbus der SPD ist in Schleswig-Holstein in Brand geraten. »Wir gehen von Brandstiftung aus und ermitteln in alle Richtungen«, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Verletzt worden sei bei dem Vorfall in Büchen niemand. Bisher gebe es noch keine Hinweise auf die Täter.

Nach SPD-Angaben handelt es sich um ein Fahrzeug der Bundestagsabgeordneten Nina Scheer. Die Polizei wollte sich dazu nicht äußern. Die Landesvorsitzende der SPD Schleswig-Holstein, Serpil Midyatli, sprach von einem »feigen Angriff«. (dpa/jW)