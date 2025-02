Ermittlungen gegen Polizistin eingestellt

Nürnberg. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg hat Ermittlungen gegen eine Polizeibeamtin wegen eines tödlichen Schusses auf einen Mann in Bayern eingestellt. Den Ermittlungen zufolge handelte es sich bei dem Vorfall im vergangenen Juni in Lauf an der Pegnitz um Notwehr, wie die Justizbehörde am Montag mitteilte. Ein 34jähriger Iraner mit einem Messer war auf drei Beamte der Bundespolizei zugekommen. Nachdem der Einsatz von Pfefferspray ohne Wirkung geblieben war, gab eine Bundespolizistin den tödlichen Schuss aus wenigen Metern Entfernung ab. (AFP/jW)