ÖVP und SPÖ verhandeln wieder

Wien. In Österreich haben die konservative ÖVP und die sozialdemokratische SPÖ erneut Gespräche über eine mögliche Koalition aufgenommen. Dies bestätigten beide Parteien am Montag. Bis wann mit einem Ergebnis gerechnet werden kann, blieb unklar. Medien spekulierten über einen denkbaren Abschluss bis Mitte kommender Woche. Laut den Berichten will man sich unter anderem auf ein Doppelbudget einigen. Ein erster Anlauf zu einer Koalition von ÖVP und SPÖ war im Januar gescheitert. Danach liefen wochenlange Bündnisgespräche von rechter FPÖ und ÖVP, die jüngst platzten. (dpa/jW)