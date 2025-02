Verdi: Zwei Tage Streik bei BVG noch diese Woche

Berlin. Fahrgäste im Berliner Nahverkehr müssen sich aufgrund eines weiteren Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi ab Donnerstag morgen auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Für 48 Stunden soll der Bus-, Tram- und U-Bahn-Verkehr in der Hauptstadt erneut weitgehend zum Erliegen kommen, teilte Verdi am Montag mit. Es ist der dritte und bisher längste Ausstand im laufenden Tarifstreit mit den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG). Die bisherigen Warnstreiks dauerten jeweils 24 Stunden. Verdi plant für den zweiten Streiktag am Freitag eine große Demonstration in der Hauptstadt. Aufgerufen dazu sind auch die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, für die Verdi mit Bund und Kommunen derzeit ebenfalls über neue Tarife verhandelt. Die BVG-Beschäftigten werden »keine Reallohnsenkung akzeptieren«, teilte Verhandlungsführer Jeremy Arndt mit. (dpa/jW)