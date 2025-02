Israel hält an Trumps Plan für Gaza fest

Tel Aviv. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lehnt eine Übernahme der Kontrolle im Gazastreifen durch die Palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah ab. »Am Tag nach dem Krieg in Gaza wird es dort weder die Hamas noch die Autonomiebehörde geben«, sagte Netanjahu am Montag nach Angaben seines Büros. »Ich bin dem Plan von US-Präsident Trump für die Schaffung eines anderen Gazastreifens verpflichtet.« Trump hatte vorgeschlagen, die rund zwei Millionen Einwohner Gazas dauerhaft in arabische Staaten umzusiedeln. Ägypten, Jordanien und andere arabische Länder lehnen solche Pläne ab und wollen sich am Freitag in Riad zu einem Wiederaufbaugipfel für Gaza treffen. Der Sender Sky News Arabia hatte am Sonntag berichtet, die Hamas könne dazu bereit sein, die Kontrolle in Gaza wieder an die Autonomiebehörde zu übergeben. (dpa/jW)