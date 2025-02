Kennedy Jr. wird Trumps Gesundheitsminister

Douglas Christian/ZUMA Press Wire/dpa Der neue US-Gesundheitsminister Kennedy Jr. behauptete einst, ein Wurm hätte Teile seines Gehirns gefressen. (Washington, 29.1.2025)

Washington. Robert F. Kennedy Jr. wird Gesundheitsminister in der Regierung von US-Präsident Donald Trump. Der Senat bestätigte die umstrittene Personalie am Donnerstag mit einer knappen Mehrheit. Der Neffe des einstigen US-Präsidenten John F. Kennedy hatte in den vergangenen Jahren vielfach Zweifel an Impfungen gestreut und ohne wissenschaftliche Evidenz behauptet, Impfungen würden Autismus auslösen. Daher gab es viel Kritik an seiner Wahl für das Gesundheitsressort. Dutzende Nobelpreisträger äußerten öffentlich ihre Zweifel an Kennedys Eignung für das Amt. Mit Medizin, Wissenschaft und Verwaltung habe er keine Erfahrung. Kennedy war jahrelang Demokrat und wechselte erst nach dem Zurückziehen seiner unabhängigen Präsidentschaftskandidatur in das Trump-Lager. (dpa/jW)