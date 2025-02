Windräder rückbauen wäre teuer

Berlin. Der Rückbau von Windkraftanlagen in Deutschland, wie ihn die AfD fordert, würde Verbraucher und Staatskasse einer Greenpeace-Studie zufolge teuer zu stehen kommen. Der fehlende Strom durch die Produktion von Windrädern an Land müsste durch Importe und fossile Energieträger ausgeglichen werden, erklärte das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft am Sonntag. Der Thinktank hat im Auftrag von Greenpeace berechnet, wie sich ein Fehlen des Windstroms auf die Börsenstrompreise auswirken würde. Im Jahresschnitt hätte die Kilowattstunde demnach im vergangenen Jahr 11,8 Cent statt 7,9 Cent gekostet. 2024 kam gut ein Viertel des in der BRD produzierten Stroms aus Windanlagen an Land. Bei Stilllegung aller Anlagen stünden den Betreibern insgesamt rund 64 Milliarden Euro an Entschädigung zu, die vom Staat zu leisten wären. (AFP/jW)