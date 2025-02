Serbien: Erneut Proteste gegen Regierung

Belgrad. Im Zuge der seit Monaten anhaltenden Massendemonstrationen gegen Korruption in Serbien haben am Sonnabend umfangreiche Protestaktionen in der Stadt Kragujevac stattgefunden. Am serbischen Nationalfeiertag gingen dort Tausende Studenten, von denen die Protestbewegung maßgeblich vorangetrieben wird, und andere Bürger aus dem ganzen Land auf die Straße. Sie blockierten die Hauptstraße der Stadt im Zentrum Serbiens. Die Blockade in Kragujevac ist die dritte mehrtägige Demonstration in einer serbischen Stadt nach ähnlichen Massenprotesten in Belgrad und Novi Sad. Dort war am 1. November das Bahnhofsvordach des erst kürzlich renovierten Hauptbahnhofs eingestürzt. 15 Menschen im Alter zwischen sechs und 74 Jahren kamen dabei ums Leben. (AFP/jW)