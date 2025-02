Österreich: IS-Anhänger tötet 14jährigen

Villach. Der Messerangriff im österreichischen Villach mit einem Todesopfer und mehreren Verletzten ist den Ermittlern zufolge von einem islamistischen Attentäter verübt worden. »Es handelt sich hier um einen islamistischen Anschlag mit IS-Bezug«, sagte Innenminister Gerhard Karner am Sonntag vor Journalisten in der Stadt im Bundesland Kärnten. IS ist die Abkürzung für die dschihadistische Miliz »Islamischer Staat«. Der Täter habe sich offenbar in kurzer Zeit im Internet radikalisiert, sagte der Minister. Am Samstag nachmittag hatte ein 23jähriger Syrer nach Angaben der Polizei wahllos auf Passanten im Zentrum der Stadt im südlichen Bundesland Kärnten eingestochen. Ein 14 Jahre alter Junge starb. Fünf weitere Personen wurden verletzt. (dpa/jW)