Syrien: Türkische Drohne tötet Journalisten

Kamischli. Erneut ist ein kurdischer Journalist bei einem türkischen Drohnenangriff in der Autonomieregion Nord- und Ostsyrien getötet worden. Bei dem Getöteten handelt es sich laut Mitteilung des kurdischen Zentrums Civaka Azad vom Sonntag um Egîd Roj, der zuletzt von der Euphratfront über die Angriffe der türkischen Armee und der protürkischen Söldnergruppe SNA berichtete. Nach Angaben der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDK) wurde er am Sonnabend durch einen Angriff mit einer sogenannten Kamikaze-Drohne auf die Friedenswache an der Tischrin-Talsperre getötet. Im Dezember waren bereits die beiden kurdischen Journalistinnen Nazım Daştan und Cihan Bilgin ebenfalls durch einen türkischen Drohnenangriff in der autonomen Region getötet worden. (jW)