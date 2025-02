Steigende Mieten locken Spekulanten

Frankfurt/München. Gesunkene Zinsen und stark steigende Mieten locken zunehmend Spekulanten zurück in den Immobilienmarkt. Das berichten Kreditvermittler. Demnach greifen Privatleute, die Geld in Immobilien anlegen wollen, stärker bei Krediten zu als Eigennutzer. Banken sehen zudem eine Rückkehr von Großinvestoren. Das zeigt sich bereits in steigenden Immobilienpreisen, etwa bei Mehrfamilienhäusern. Ein hohes Interesse an Immobilien beobachtet etwa der Münchner Kreditvermittler Interhyp. Jede vierte über Interhyp abgeschlossene Finanzierung sei 2024 eine Kapitalanlage gewesen (25 Prozent) – nach 22 Prozent im Vorjahr. (dpa/jW)