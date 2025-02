Dschibutis Außenminister neuer AU-Vorsitzender

Addis Abeba. Der Diplomat Mahamud Ali Jussuf aus dem kleinen nordostafrikanischen Land Dschibuti wird neuer Vorsitzender der Kommission der Afrikanischen Union (AU). »Wir haben gewonnen, wir haben die meisten Stimmen bekommen«, sagte der Sprecher von Dschibutis Präsidialamt, Alexis Mohammed, am Sonnabend gegenüber AFP. Jussuf, seit 2005 Außenminister von Dschibuti, erhielt demnach bei dem AU-Gipfel in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba 33 Stimmen und setzte sich so gegen den kenianischen Kandidaten Raila Odinga und den früheren Außenminister Madagaskars, Richard Randriamandrato, durch. (AFP/jW)