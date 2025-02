In Abchasien Stichwahl für Präsidentenamt nötig

Suchumi. Die politische Führung in Abchasien muss in einer Stichwahl bestimmt werden. »Keiner der Präsidentschaftskandidaten hat die für die Wahl nötige Anzahl der Stimmen erreicht, daher wird die Abstimmung wiederholt«, teilte Wahlleiter Dmitri Marschan der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Sonntag mit. An der Stichwahl, die voraussichtlich am 1. März stattfindet, nehmen die beiden Erstplazierten Badra Gunba und Adgur Ardsinba teil. Nach Angaben des russischen Dienstes der BBC erhielt Gunba rund 46 Prozent, Ardsinba 37 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung habe bei 69 Prozent gelegen. Die Präsidentenwahl wurde vorgezogen, nachdem es im November zu Protesten gegen den Amtsinhaber Aslan Bschania gekommen war. Hintergrund war die geplante Unterzeichnung eines Investitionsvertrags mit Russland. (dpa/jW)