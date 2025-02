Interesse an E-Autos trotz Kaufflaute

Stuttgart. Trotz aktuell schwacher Nachfrage nach E-Autos können sich laut einer Umfrage immer mehr Autofahrer einen Umstieg vorstellen. Mehr als die Hälfte der Befragten (58 Prozent) in Deutschland ziehe es zumindest in Betracht, beim nächsten Autokauf zu einem Elektromodell zu greifen, ergab eine Umfrage der Unternehmensberatung Horváth. Jeder Dritte bezeichnete das sogar als sehr wahrscheinlich. Gegenüber der vorherigen Umfrage im April 2024 habe sich der Anteil derer, die ein E-Auto in Betracht ziehen, fast verdoppelt. Bedenken gebe es weiter, vor allem wegen hoher Kosten, Reichweite und Ladenetz. (dpa/jW)