Hanau: Gedenkstunde für Anschlagsopfer

Hanau. Vor dem fünften Jahrestag des rassistischen Anschlags von Hanau haben Angehörige der Opfer, Freunde und Unterstützer in einer Gedenkstunde an die neun ermordeten Menschen erinnert. Mit Musik, Film- und Theaterausschnitten und in Reden richteten sie den Blick auf die Tat vom 19. Februar 2020 und auf die Trauer und Wut, die sie seitdem fühlen.

Mehrere Redner erneuerten die Kritik an Politik, Polizei und Justiz, denen sie mangelnden Aufklärungswillen und fehlende Konsequenzen für damals verantwortliche Politiker und Beamte vorwarfen. Organisiert wurde die Gedenkstunde von der Initiative 19. Februar, in der sich Hinterbliebene und Unterstützer zusammengeschlossen haben. (dpa/jW)