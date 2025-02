Kriegsschiff Kanadas passiert Straße von Taiwan

Taipeh. Ein kanadisches Kriegsschiff hat am Sonntag die Meerenge zwischen China und der Insel Taiwan durchfahren. Zeitgleich mit der Durchfahrt der »HMCS Ottawa« seien 24 chinesische Militärflugzeuge in der Nähe von Taiwan gesichtet worden, teilte das Außenministerium in Taipeh mit. Kanada habe damit »unter Beweis gestellt, dass es sich bei der Meerenge um internationale Gewässer handelt«, hieß es weiter. Gewürdigt wurde zudem am Sonntag, dass das US-Außenministerium auf seiner Webseite eine Passage entfernt hat, in der es bislang hieß, die Unabhängigkeit Taiwans werde nicht unterstützt. (AFP/Reuters/jW)