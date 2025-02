Kiew: Verstärkte russische Angriffe in Donezk

Kiew. Die Ukraine meldet deutlich verstärkte Angriffe der russischen Invasionstruppen an der Front im Osten. Die Hauptangriffe konzentrierten sich dabei auf die Industriestadt Pokrowsk in der Region Donezk, ein wichtiger Logistikknotenpunkt, teilte die Militärführung in Kiew am Sonntag mit. Innerhalb von 24 Stunden sei es zu 261 Gefechten gekommen, nach etwas mehr als 100 Gefechten in den Tagen zuvor. Fast ein Drittel der Kämpfe konzentriere sich auf das Gebiet um Pokrowsk. Russische Truppen versuchten, die ukrainischen Truppen von der Versorgung abzuschneiden, so das Militär weiter. (Reuters/jW)