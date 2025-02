Bahn und EVG erzielen Tarifabschluss

Berlin. Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) haben einen Tarifabschluss erzielt. Die rund 190.000 Mitarbeiter erhalten laut Angaben des Konzerns vom Sonntag nachmittag in mehreren Schritten über knapp drei Jahre insgesamt 6,5 Prozent mehr Geld. Für Schichtdienst gibt es eine zusätzliche Lohnerhöhung. Der Tarifvertrag läuft 33 Monate bis Dezember 2027: Er umfasst damit den vollen Zeitraum des Sanierungsprogramms S3, mit dem die Bahn die Schieneninfrastruktur erneuern will. Für die Dauer des Tarifvertrags gelte ein Kündigungsschutz. »Angesichts der Pläne der Union, die DB AG zu zerschlagen, und der zunehmend schlechteren wirtschaftlichen Lage war es uns wichtig, betriebs- und krankheitsbedingte Kündigungen bis Ende 2027 weiterhin ausschließen zu können«, so die Koverhandlungsführerin der EVG, Cosima Ingenschay. (Reuters/jW)