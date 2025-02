DR Kongo: Miliz erobert weitere Provinzhauptstadt

Kinshasa. Die vom benachbarten Ruanda unterstützten Rebellen in der Demokratischen Republik (DR) Kongo sind nach eigenen Angaben nun auch in Bukavu, der Provinzhauptstadt von Südkivu, eingerückt. »Wir sind dort«, sagte ein Sprecher der Miliz am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. Ein örtlicher Behördenvertreter, Sicherheitskreise und Augenzeugen bestätigten, dass Kämpfer der Rebellenmiliz »M 23« im Zentrum der Stadt gesichtet worden seien. Ende Januar hatten sie nach heftigen Kämpfen die Hauptstadt der Provinz Nordkivu, Goma, eingenommen. Am Sonnabend erklärte ein Offizier der kongolesischen Armee gegenüber Reuters, die Soldaten würden aus Bukavu evakuiert, um ein »Blutbad« wie in Goma zu vermeiden. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden in den Tagen vor der Einnahme von Goma etwa 3.000 Menschen getötet. (Reuters/jW)