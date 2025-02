Streik bei CFM vielleicht schon nächste Woche

Berlin. Die aktuelle Koalition aus CDU und SPD hat in ihrem Koalitionsvertrag die »Rückführung« der CFM in die Charité versprochen. Damit würde der Tarifvertrag für die Charité (TVöD) auch Anwendung für die CFM-Beschäftigten finden. Diese erhalten aktuell ca. 20 Prozent weniger Lohn als TVöD-Beschäftigte. Bereits im Koalitionsvertrag von SPD, Bündnisgrünen und Linken aus dem Jahr 2016 wurde der Belegschaft die Angleichung an den TVöD versprochen. Diese Versprechen wurden bis heute alle gebrochen. Vor diesem Hintergrund begannen am Mittwoch die Tarifverhandlungen zwischen Verdi und der CFM. Darin fordert die Gewerkschaft erneut den TVöD für alle. Sollten die Verhandlungen nicht zu einem positiven Ergebnis kommen, könnte es nächste Woche schon zu Streiks der CFM-Beschäftigten kommen. (jW)