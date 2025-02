Tödlicher Arbeitsunfall mit Hebebühne

Halle/Landsberg. Bei Arbeiten an einer Lastwagenhebebühne ist ein 56jähriger in Sachsen-Anhalt ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Halle am Dienstag abend mitteilte, wurde der Werkstattmitarbeiter bei dem Arbeitsunfall am Nachmittag in Landsberg im Saalekreis schwer verletzt. Trotz eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen starb er noch vor Ort. (AFP/jW)