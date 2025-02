Springworks im Visier von Merck

New York/Frankfurt am Main. Die Manager des Darmstädter Pharma- und Technologiekonzerns Merck KGaA haben ein Auge auf den Krebsspezialisten Springworks Therapeutics geworfen. Man befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Übernahme des US-Biotechunternehmens, teilte das Unternehmen am Montag abend mit. Es gebe aber keine Gewissheit, dass eine Transaktion zustande komme. Sollte es zu einer Einigung kommen, könnte ein Deal in den kommenden Wochen unterzeichnet werden, hatte Reuters von drei mit der Angelegenheit vertrauten Personen erfahren. Springworks lehnte eine Stellungnahme ab. (Reuters/jW)