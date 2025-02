Frankreichs Innenminister will Parteichef werden

Paris. Frankreichs konservativer Innenminister Bruno Retailleau will der nächste Chef der derzeit führungslosen Partei Les Républicains (LR) werden. Dies gilt als erster Schritt zu einer Präsidentschaftskandidatur. »Ich will für meine Partei tun, was ich in meinem Ministerium tue: ehrlich reden und schnell handeln«, schrieb Retailleau in einem Brief an die Parteimitglieder, der AFP am Mittwoch vorlag. Die LR haben seit neun Monaten keinen Chef mehr, seit der frühere Vorsitzende Éric Ciotti sich noch weiter nach rechts wandte und mit der UDR eine eigene Mikropartei gründete. (AFP/jW)