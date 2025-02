ADAC-Chef: Ladesäulen zu teuer

Berlin. ADAC-Präsident Christian Reinicke hält von steuerlichen Vorteilen beim Kauf von Elektroautos nichts, so die Funke-Mediengruppe am Dienstag. »Wenn ich kein Geld habe, kann ich nicht auch noch Steuervergünstigungen versprechen«, so Reinicke mit Blick auf Wahlversprechen der Restampel, die den Kauf von E-Autos unter bestimmten Bedingungen staatlich fördern will. »Der Staat muss dafür sorgen, dass das System dauerhaft funktioniert«, sagte Reinicke. Neben einer verlässlichen Ladeinfrastruktur brauche es auch Verlässlichkeit in Bezug auf die Preise. »Der Ladepreis für den Strom ist viel zu hoch und wird absehbar auch eher nicht sinken.« (dpa/jW)