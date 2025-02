MSC: Rund 40 Gegendemonstrationen

München. Die Polizei erwartet im Zusammenhang mit der Münchner »Sicherheitskonferenz« (MSC) am kommenden Wochenende so viele Kundgebungen wie seit Jahren nicht mehr. Es seien derzeit etwa 40 Versammlungen angemeldet, sagte der Münchner Polizeivizepräsident Christian Huber am Mittwoch. Die MSC findet von Freitag bis Sonntag statt. Zu der größten Kundgebung werden etwa 5.000 Teilnehmer erwartet. (AFP/jW)