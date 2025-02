Parlament wählt neuen Präsidenten in Griechenland

Athen. Das griechische Parlament hat Konstantinos Tasoulas, den konservativen Parteifreund von Regierungschef Kyriakos Mitsotakis, zum Präsidenten gewählt. Der 65jährige wurde am Mittwoch im vierten Wahlgang gewählt. Der Präsident hat in Griechenland größtenteils repräsentative Aufgaben. Tasoulas war im Januar von Regierungschef Mitsotakis für das Amt des Präsidenten nominiert worden. Er gehört wie Mitsotakis der konservativen Partei Nea Dimokratia (ND) an und gilt als dem nationalistischen Flügel der Partei nahestehend. Seit der Wahl von Mitsotakis zum Ministerpräsidenten im Jahr 2019 war Tasoulas Parlamentspräsident gewesen. (AFP/jW)