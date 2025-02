Syrien: Neue Regierung ab 1. März

Damaskus. Syrien soll zum 1. März eine neue Regierung bekommen. Diese »werde das syrische Volk so gut wie möglich repräsentieren und dabei seine Vielfalt berücksichtigen«, sagte Außenminister Asaad Al-Schaibani am Mittwoch am Rande des »World Governments Summit 2025« in Dubai. Die neue Regierung soll die nach dem Sturz von Präsident Baschar Al-Assad Anfang Dezember von der Dschihadistenallianz HTS eingesetzte »Übergangsregierung« ablösen, an deren Spitze »Übergangspräsident« Ahmed Al-Scharaa steht. Sie werde die verschiedenen Ethnien und Religionen in dem Land berücksichtigen, behauptete Al-Schaibani. (dpa/jW)