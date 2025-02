Angriffe bei Templiner AfD-Auftritt

Frankfurt an der Oder. Mutmaßliche AfD-Sympathisanten haben am Rande einer Wahlkampfveranstaltung im brandenburgischen Templin am Sonnabend nach Polizeiangaben zwei Gegendemonstranten bedroht und attackiert. Wie die Polizei in Frankfurt (Oder) am Sonntag mitteilte, drohte ein Verdächtiger einem Teilnehmer des Gegenprotests Schläge an. Bei einem zweiten Vorfall verfolgte eine Gruppe einen Demonstranten, wobei er geschlagen und getreten wurde. Im Anschluss stellte die Polizei die Personalien von zwölf Menschen fest. Der Angegriffene erlittt demnach einen Schlag gegen das Ohr und einen Tritt gegen das Schienbein. Die AfD hielt eine Wahlkampfveranstaltung auf dem Marktplatz von Templin ab. (AFP/jW)