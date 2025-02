Viele antimuslimische Straftaten registriert

Berlin. Die Zahl der antimuslimischen und antiziganistischen Straftaten in Deutschland ist im vergangenen Jahr weiter auf einem hohen Niveau geblieben. Die Behörden registrierten 2024 mitsamt bisheriger Nachmeldungen 1.554 antimuslimisch motivierte Straftaten. Diese Daten gehen aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linke-Abgeordneten Petra Pau im Bundestag hervor. Demnach liegt die Zahl leicht über dem Niveau von 2023, als 1.536 Straftaten erfasst wurden. Im Vergleich zu 2022 wurde in den beiden vergangenen Jahren jedoch ein drastischer Anstieg festgestellt: Damals waren es noch 572 Fälle. Auch die Zahl der antiziganistisch motivierten, also gegen Sinti und Roma gerichteten Straftaten blieb 2024 vergleichsweise hoch, wenn auch insgesamt auf niedrigerem Niveau. (AFP/jW)