Gedenkstelen auf KZ-Gelände beschädigt

Brandenburg an der Havel. Unbekannte haben im brandenburgischen Falkensee mehrere Gedenkstelen auf dem Gelände eines früheren Außenlagers des Konzentrationslagers (KZ) Sachsenhausen beschädigt. Die Folierung von insgesamt sechs Stelen wurde erheblich zerkratzt und dadurch zerstört, wie die Polizeidirektion in Brandenburg an der Havel am Montag mitteilte. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung auf und sicherte Spuren. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehr als 10.000 Euro. Die Gedenkstelen im sogenannten Geschichtspark Falkensee erinnern an das KZ-Außenlager, das sich von 1943 bis 1945 auf dem Gelände befand. Die Gefangenen stammten aus nahezu allen europäischen Ländern und wurden zur Arbeit hauptsächlich in der deutschen Rüstungsindustrie gezwungen. (AFP/jW)