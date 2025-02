EU will auf Trumps Zölle reagieren

Washington. US-Präsident Donald Trump hat am Montag abend (Ortszeit) wie angekündigt Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in die USA verhängt. Die zusätzlichen Abgaben betragen »25 Prozent ohne Ausnahmen oder Befreiungen« und sollen ab dem 12. März fällig werden. Lediglich für Australien erwägt Trump demnach eine Ausnahme bei den Stahlzöllen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte daraufhin am Dienstag »entschlossene und verhältnismäßige Gegenmaßnahmen« an. Die EU hatte in Trumps erster Amtszeit mit Aufschlägen auf ausgewählte US-Produkte, etwa Jeans, Whisky und Motorräder, reagiert. (AFP/jW)