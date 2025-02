Rüstungskonglomerat: KNDS stockt bei Renk auf

München. Der deutsch-französische »Leopard 2«-Hersteller KNDS stockt seine Beteiligung am Panzergetriebeproduzenten Renk auf 25,1 Prozent auf und wird damit dessen größter Aktionär. KNDS kaufte dem Finanzinvestor Triton am Dienstag 18,33 Millionen Aktien im Wert von 411 Millionen Euro ab und hält damit eine Sperrminorität an Renk, wie beide Firmen am Dienstag mitteilten. Der Augsburger Großgetriebespezialist Renk beliefert viele Waffenschmieden und ist deshalb auf seine Unabhängigkeit bedacht. Das solle trotz bekräftigter »strategischer Partnerschaft« so bleiben, hieß es weiter in der Mitteilung. (Reuters/jW)