Japan bittet um US-Zoll-Ausnahme

Tokio. Nach der Verhängung von Zöllen auf Stahl und Aluminium am Montag durch US-Präsident Donald Trump werde Japan den »Inhalt der Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf unser Land sorgfältig prüfen und die notwendigen Maßnahmen ergreifen«, sagte Regierungssprecher Yoshimasa Hayashi am Mittwoch. Er fügte hinzu, dass die japanische Regierung über ihre Botschaft in Washington, D. C., eine Ausnahmeregelung beantragt habe. Ein entsprechendes Ersuchen sei am frühen Mittwoch morgen (Ortszeit) eingereicht worden. (AFP/jW)