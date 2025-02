Pjöngjang: Warnung an USA wegen U-Boots

Pjöngjang. Nach dem Eintreffen eines US-U-Boots in Südkorea hat die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) Washington vor weiteren »Provokationen« gewarnt. Pjöngjang sei »sehr besorgt über den gefährlichen feindlichen militärischen Akt der USA«, teilte ein Behördensprecher am Dienstag laut KCNA mit. Am Montag war das Atom-U-Boot »USS Alexandria« in den südkoreanischen Marinestützpunkt Busan eingelaufen. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, auch in seiner zweiten Amtszeit den Kontakt zu DVRK-Staatschef Kim Jong Un zu suchen, den er während seines ersten Mandats von 2017 bis 2021 dreimal getroffen hatte. (AFP/jW)